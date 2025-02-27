Володин: в марте вступят в силу законы об иноагентах, мошенниках и защите детей

В инициативе говорится, что в радиопрограммах время подобного предупреждения должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – не менее пяти секунд. Надписи необходимо отвести не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее чем 7% рекламного пространства. Документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время. В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.