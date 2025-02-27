Володин: в марте вступят в силу законы об иноагентах, мошенниках и защите детей
С 1 марта в России начинают действовать несколько законов, направленных на защиту здоровья детей, усиление контроля за иностранными агентами и борьбу с мошенниками. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В частности, вступает в силу закон о спецсчетах для иностранных агентов. Документом предусматривается зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет лишь после освобождения от этого статуса.
Для защиты здоровья детей вводится запрет продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Кроме того, заработает механизм установления гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Воспользоваться такой услугой гражданин сможет неограниченное число раз. С 1 марта банки также обяжут использовать охлаждающие фразы в рекламе кредитов. Закон направлен «на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи».
24 февраля глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что депутаты комитета подготовили законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в частности энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления.
В инициативе говорится, что в радиопрограммах время подобного предупреждения должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – не менее пяти секунд. Надписи необходимо отвести не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее чем 7% рекламного пространства. Документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время. В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.