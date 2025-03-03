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Песков: отношения России и Турции продолжают развиваться

Ведомости

Отношения России и Турции многоплановые и продолжают развиваться. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, говорить о дефиците контактов на высоком уровне между Москвой и Анкарой не приходится. Диалог никогда не прекращался как на рабочем, так и на экспертном уровне.

«Идет интенсивный диалог, только на прошлой неделе были контакты на уровне министров иностранных дел. Наш представитель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко посетила с официальным визитом Анкару», – пояснил Песков.

Отвечая на вопрос, нет ли у президента РФ Владимира Путина планов поехать в Турцию с визитом, Песков отметил, что при необходимости будут и контакты на высшем уровне.

«У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты нужные согласовываются за считанные часы», – сказал Песков.

23 февраля глава МИД России Сергей Лавров отправился с официальным визитом в Анкару. Там он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

После встречи на пресс-конференции Лавров отметил, что турецкая сторона была подробно проинформирована о российско-американских переговорах в Эр-Рияде, которые «получили позитивную оценку». Фидан же подчеркнул, что Турция стремится к миру, спокойствию и благополучию для обоих своих соседей.

27 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Турция готова направить войска на Украину после завершения конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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