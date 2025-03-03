Песков: отношения России и Турции продолжают развиваться
Отношения России и Турции многоплановые и продолжают развиваться. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, говорить о дефиците контактов на высоком уровне между Москвой и Анкарой не приходится. Диалог никогда не прекращался как на рабочем, так и на экспертном уровне.
«Идет интенсивный диалог, только на прошлой неделе были контакты на уровне министров иностранных дел. Наш представитель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко посетила с официальным визитом Анкару», – пояснил Песков.
Отвечая на вопрос, нет ли у президента РФ Владимира Путина планов поехать в Турцию с визитом, Песков отметил, что при необходимости будут и контакты на высшем уровне.
«У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты нужные согласовываются за считанные часы», – сказал Песков.
23 февраля глава МИД России Сергей Лавров отправился с официальным визитом в Анкару. Там он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
После встречи на пресс-конференции Лавров отметил, что турецкая сторона была подробно проинформирована о российско-американских переговорах в Эр-Рияде, которые «получили позитивную оценку». Фидан же подчеркнул, что Турция стремится к миру, спокойствию и благополучию для обоих своих соседей.
27 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Турция готова направить войска на Украину после завершения конфликта.