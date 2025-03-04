Залужный назначен постпредом Украины при международной морской организации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ), посла республики в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), следует из указа, опубликованного на сайте украинского лидера.
Указ был подписан 3 марта. Согласно документу, Залужный будет совмещать работу посла в Лондоне и постпреда республики при IMO.
24 февраля президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что рейтинг доверия украинцев к Зеленскому в два раза ниже, чем у Залужного. Российский лидер при этом назвал Залужного возможным политическим соперником Зеленского.