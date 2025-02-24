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Путин указал на низкий рейтинг Зеленского

Ведомости

Рейтинг доверия украинцев к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ и ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин указал, что по завершению боевых действий на Украине будет отменено и военное положение, что означает проведение выборов президента в стране. 

«Сразу надо идти на выборы. И вот здесь у нынешнего главы режима [Зеленского] проблемы. Потому что, неважно, сколько у него на самом деле процентов [доверия]. Важно другое: что у него рейтинг, по нашим данным – они носят объективный характер, – ровно в два раза меньше, чем у его возможного политического соперника. Это господин Залужный», – сказал президент.

18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения работы Зеленского составляет 4%. 19 февраля Зеленский назвал эту статистику американского президента дезинформацией, «идущей от России». 23 февраля украинский лидер заявил, что ему якобы доверяют 65% украинцев.

Украинский центр «Социс» в январе этого года провел опрос, согласно которому Зеленскому доверяют 40,8%. Он занимает третье место по доверию. Залужному доверяют 71,6% опрошенных, на втором месте – глава военной разведки Украины Кирилл Буданов с рейтингом в 46,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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