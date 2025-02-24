Путин указал на низкий рейтинг Зеленского
Рейтинг доверия украинцев к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ и ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин указал, что по завершению боевых действий на Украине будет отменено и военное положение, что означает проведение выборов президента в стране.
«Сразу надо идти на выборы. И вот здесь у нынешнего главы режима [Зеленского] проблемы. Потому что, неважно, сколько у него на самом деле процентов [доверия]. Важно другое: что у него рейтинг, по нашим данным – они носят объективный характер, – ровно в два раза меньше, чем у его возможного политического соперника. Это господин Залужный», – сказал президент.
18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения работы Зеленского составляет 4%. 19 февраля Зеленский назвал эту статистику американского президента дезинформацией, «идущей от России». 23 февраля украинский лидер заявил, что ему якобы доверяют 65% украинцев.
Украинский центр «Социс» в январе этого года провел опрос, согласно которому Зеленскому доверяют 40,8%. Он занимает третье место по доверию. Залужному доверяют 71,6% опрошенных, на втором месте – глава военной разведки Украины Кирилл Буданов с рейтингом в 46,7%.