Путин указал на низкий рейтинг Зеленского

«Сразу надо идти на выборы. И вот здесь у нынешнего главы режима [Зеленского] проблемы. Потому что, неважно, сколько у него на самом деле процентов [доверия]. Важно другое: что у него рейтинг, по нашим данным – они носят объективный характер, – ровно в два раза меньше, чем у его возможного политического соперника. Это господин Залужный», – сказал президент.