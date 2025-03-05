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Макрон анонсировал обращение к нации в «момент большой неопределенности»

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обратиться к нации вечером 5 марта, о чем он сообщил в соцсети X.

«Дорогие мои соотечественники! В это время большой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими проблемами, я выступлю перед вами сегодня в 20:00 [22:00 мск]», – говорится в сообщении Макрона.

5 марта Daily Mail сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы на следующей неделе отправиться в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы предоставить США план урегулирования конфликта на Украине. За день до этого, 4 марта, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине – решение стало ответом на неподобающее поведение Зеленского в ходе его визита в Белый дом.

3 марта Макрон сообщил Le Figaro, что он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» в украинском конфликте: по их мнению, это станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня. В этот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что частичное перемирие между Россией и Украиной в воздухе и на море и отказ от ударов по ТЭКу могут позволить Украине и ее союзникам понять, готов ли президент РФ Владимир Путин «начать серьезные переговоры о долгосрочном мире». Тогда же Financial Times со ссылкой на команду Стармера писала, что Великобритания дистанцировалась от предложения Макрона о месячном перемирии, в то время как Киев выразил сомнения в эффективности этого шага без четких гарантий безопасности.

24 февраля Макрон посещал Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, где рассказал ему, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. 25 февраля The Guardian писала, что Макрон покинул Вашингтон, не получив обещания поддержки США или изменения позиции Трампа по конфликту на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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