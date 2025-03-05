Макрон анонсировал обращение к нации в «момент большой неопределенности»

3 марта Макрон сообщил Le Figaro, что он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» в украинском конфликте: по их мнению, это станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня. В этот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что частичное перемирие между Россией и Украиной в воздухе и на море и отказ от ударов по ТЭКу могут позволить Украине и ее союзникам понять, готов ли президент РФ Владимир Путин «начать серьезные переговоры о долгосрочном мире». Тогда же Financial Times со ссылкой на команду Стармера писала, что Великобритания дистанцировалась от предложения Макрона о месячном перемирии, в то время как Киев выразил сомнения в эффективности этого шага без четких гарантий безопасности.