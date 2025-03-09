Путин примет Лукашенко в Москве на следующей неделе

О том, что ведется подготовка к визиту Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал 4 марта. Тогда отмечалось, что одной из основных тем предстоящей встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля говорил, что эта тема поднимается всегда во время встреч Путина и Лукашенко.