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Путин примет Лукашенко в Москве на следующей неделе

Основной темой переговоров станет международная обстановка
Ведомости

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ ожидается на следующей неделе, планируются переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко», – сказал он, отметив, что основная часть вопросов на встрече двух лидеров будет касаться международной обстановки (цитата по «РИА Новости»).

На следующей неделе у Путина также запланированы совещания по экономике и с членами Совета безопасности РФ.

О том, что ведется подготовка к визиту Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал 4 марта. Тогда отмечалось, что одной из основных тем предстоящей встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля говорил, что эта тема поднимается всегда во время встреч Путина и Лукашенко.

27 февраля Лукашенко заявлял, что встретится с Путиным в Москве, где они «подробно и детально поговорят по всем вопросам». За день до этого, 26 февраля, Совет Федерации России ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку при возникновении угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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