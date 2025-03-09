Путин примет Лукашенко в Москве на следующей неделе

Путин примет Лукашенко в Москве на следующей неделеОсновной темой переговоров станет международная обстановка
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ ожидается на следующей неделе, планируются переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».
«В Россию с первым визитом после недавней победы на выборах приедет президент Лукашенко», – сказал он, отметив, что основная часть вопросов на встрече двух лидеров будет касаться международной обстановки (цитата по «РИА Новости»).
На следующей неделе у Путина также запланированы совещания по экономике и с членами Совета безопасности РФ.
О том, что ведется подготовка к визиту Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал 4 марта. Тогда отмечалось, что одной из основных тем предстоящей встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля говорил, что эта тема поднимается всегда во время встреч Путина и Лукашенко.
27 февраля Лукашенко заявлял, что встретится с Путиным в Москве, где они «подробно и детально поговорят по всем вопросам». За день до этого, 26 февраля, Совет Федерации России ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку при возникновении угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.