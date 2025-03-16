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Захарова: Россия не снимала санкции с госсекретаря США Рубио

Ведомости

Россия не сняла санкции с госсекретаря США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», – сказала она (цитата по ТАСС).

Рубио попал под санкции России в мае 2022 г. Ему запрещен въезд в страну. Сообщения о том, что с Рубио якобы были сняты санкции, появились после разговора госсекретаря США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ноябре 2024 г., после предложения Трампа назначит Рубио госсекретарем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не может снять санкции с Рубио даже в качестве «жеста доброй воли», пока под санкциями находится министр иностранных дел России Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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