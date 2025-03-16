Захарова: Россия не снимала санкции с госсекретаря США Рубио
Россия не сняла санкции с госсекретаря США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие сообщения СМИ.
Рубио попал под санкции России в мае 2022 г. Ему запрещен въезд в страну. Сообщения о том, что с Рубио якобы были сняты санкции, появились после разговора госсекретаря США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В ноябре 2024 г., после предложения Трампа назначит Рубио госсекретарем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не может снять санкции с Рубио даже в качестве «жеста доброй воли», пока под санкциями находится министр иностранных дел России Лавров.