Трамп намерен снять статус заповедника с двух территорий в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в штате Калифорния, передает The Washington Post (WP) со ссылкой на Белый дом.
Снять статус планируется с заповедников Чаквалла (площадь 252 500 га) и Саттитла-Хайлендс (площадь 90 600 га) в Южной и Северной Калифорнии.
«Индейские племена, которые считают эти ландшафты священными, настоятельно просили Байдена сделать их недоступными для бурения, добычи полезных ископаемых, разработки чистой энергии и другой промышленной деятельности», – говорится в материале.
В отличие от экс-президента Джо Байдена, который присвоил статус заповедника 10 территориям в США, Трамп при первом сроке закрыл два государственных заповедника в штате Юта.
Перед уходом со своего поста Байден подписал ряд указов о помиловании лиц, осужденных по статьям о ненасильственных преступлениях, а также сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г.
В частности, помилованными оказались генерал в отставке Марк Милли, эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (бывший главный эпидемиолог США), бывший конгрессмен-республиканец из Вайоминга, которая помогала руководить расследованием против Трампа и его сторонников, и нынешний сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, который возглавлял сторону обвинения на первом судебном процессе по импичменту Трампа.
Байден также помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Вместе с тем помилование коснулось и лиц, осужденных за такие преступления, как убийство.