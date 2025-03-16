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Трамп намерен снять статус заповедника с двух территорий в Калифорнии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в штате Калифорния, передает The Washington Post (WP) со ссылкой на Белый дом.

Снять статус планируется с заповедников Чаквалла (площадь 252 500 га) и Саттитла-Хайлендс (площадь 90 600 га) в Южной и Северной Калифорнии.

«Индейские племена, которые считают эти ландшафты священными, настоятельно просили Байдена сделать их недоступными для бурения, добычи полезных ископаемых, разработки чистой энергии и другой промышленной деятельности», – говорится в материале.

В отличие от экс-президента Джо Байдена, который присвоил статус заповедника 10 территориям в США, Трамп при первом сроке закрыл два государственных заповедника в штате Юта.

Перед уходом со своего поста Байден подписал ряд указов о помиловании лиц, осужденных по статьям о ненасильственных преступлениях, а также сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г.

В частности, помилованными оказались генерал в отставке Марк Милли, эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (бывший главный эпидемиолог США), бывший конгрессмен-республиканец из Вайоминга, которая помогала руководить расследованием против Трампа и его сторонников, и нынешний сенатор Адам Шифф, демократ из Калифорнии, который возглавлял сторону обвинения на первом судебном процессе по импичменту Трампа.

Байден также помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Вместе с тем помилование коснулось и лиц, осужденных за такие преступления, как убийство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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