12 марта сообщалось, что украинские военные активно обстреливают город Красноармейск из артиллерии. Представители силовых структур заявляли о готовящихся провокациях. По их информации, Киев потом хотел обвинить в этом Россию. Для этого они вели огонь по центру города, а также по его западной и юго-западной частям. В основном использовали тяжелые артиллерийские орудия.