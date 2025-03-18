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ВС РФ ликвидировали группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском

Ведомости

В ходе боевых действий под Красноармейском в Донецкой народной республике российские военные ликвидировали группу женщин-штурмовиков из украинского полка «Скала». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

По данным источника, всего было ликвидировано около десяти человек.

В силовых структурах добавили, что погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции.

12 марта сообщалось, что украинские военные активно обстреливают город Красноармейск из артиллерии. Представители силовых структур заявляли о готовящихся провокациях. По их информации, Киев потом хотел обвинить в этом Россию. Для этого они вели огонь по центру города, а также по его западной и юго-западной частям. В основном использовали тяжелые артиллерийские орудия.

17 марта стало известно, что российские войска взяли под контроль Степовое в Запорожской области. Его освободили от противника подразделения группировки войск «Днепр».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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