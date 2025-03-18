ВС РФ ликвидировали группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском
В ходе боевых действий под Красноармейском в Донецкой народной республике российские военные ликвидировали группу женщин-штурмовиков из украинского полка «Скала». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.
По данным источника, всего было ликвидировано около десяти человек.
В силовых структурах добавили, что погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции.
12 марта сообщалось, что украинские военные активно обстреливают город Красноармейск из артиллерии. Представители силовых структур заявляли о готовящихся провокациях. По их информации, Киев потом хотел обвинить в этом Россию. Для этого они вели огонь по центру города, а также по его западной и юго-западной частям. В основном использовали тяжелые артиллерийские орудия.
17 марта стало известно, что российские войска взяли под контроль Степовое в Запорожской области. Его освободили от противника подразделения группировки войск «Днепр».