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Российские войска взяли под контроль Степовое в Запорожской области

Ведомости

Населенный пункт Степовое Запорожской области перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», – говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. ВСУ потеряли пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска нанесли поражение военным объектам в 159 районах. В частности, были атакованы аэродромная инфраструктура, центр подготовки специалистов БПЛА и др. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и 177 беспилотников.

Подразделения группировки войск «Север» поразили силы бригад ВСУ в районах Волчанска и Казачьей Лопани Харьковской области. ВСУ потеряли 18 автомобилей, уничтожен склад боеприпасов. В районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и донецкого Редкодуба подразделения группировки «Запад» уничтожили восемь автомобилей ВСУ, орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ.

Масштабные боевые действия на Украине продолжаются с 24 февраля 2022 г. Спецоперация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль большую часть территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были присоединены к России в результате референдумов, проведенных российскими властями. Киев не признал передачу территорий.

В августе 2024 г. украинская армия вторглась на территорию российской Курской области. Бои там продолжаются до сих пор. Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта. На следующий день ведомство заявило, что за неделю под контроль ВС РФ вернулись 29 населенных пунктов приграничного региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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