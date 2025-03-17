Российские войска взяли под контроль Степовое в Запорожской области

Масштабные боевые действия на Украине продолжаются с 24 февраля 2022 г. Спецоперация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль большую часть территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были присоединены к России в результате референдумов, проведенных российскими властями. Киев не признал передачу территорий.