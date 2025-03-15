ВС России вернули под свой контроль курские Заолешенку и Рубанщину
Российские военнослужащие вернули под свой контроль село Заолешенка и деревню Рубанщина в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Населенные пункты Суджанского района были освобождены в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Север», говорится в сообщении оборонного ведомства.
14 марта Минобороны сообщило, что за неделю российские военнослужащие восстановили контроль над 29 населенными пунктами в Курской области, в том числе была освобождена Суджа. 12 марта в регионе побывал президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных в регион. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км. 15 марта Минобороны сообщило о начале работ по разминированию территорий в приграничных районах Курской области после ухода украинских военных.