ВС России вернули под свой контроль курские Заолешенку и Рубанщину

14 марта Минобороны сообщило, что за неделю российские военнослужащие восстановили контроль над 29 населенными пунктами в Курской области, в том числе была освобождена Суджа. 12 марта в регионе побывал президент России Владимир Путин, его визит стал первым после вторжения украинских военных в регион. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км. 15 марта Минобороны сообщило о начале работ по разминированию территорий в приграничных районах Курской области после ухода украинских военных.