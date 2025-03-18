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Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня с Украиной

Ведомости

Россия не теряет надежды на прекращение огня с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Говоря о своих ожиданиях от предстоящего телефонного разговора между лидерами РФ и США, Ушаков подчеркнул, что Россия «цепляется за все» для скорейшего мирного урегулирования конфликта. Несмотря на масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье после объявления Украины о готовности к 30-дневному прекращению огня, российская сторона не теряет надежды на прекращение огня.

Помощник президента РФ также отметил, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока состоялся только один телефонный разговор 12 февраля. Он уточнил, что после визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москву, у президентов не было никаких контактов.

Ожидается, что 18 марта Путин и Трамп проведут второй телефонный разговор после переизбрания последнего на пост президента США. В ходе брифинга 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что политики проведут телефонный разговор днем с 16:00 по 18:00 мск.

11 марта, после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, стало известно, что Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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