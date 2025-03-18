Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня с Украиной

Говоря о своих ожиданиях от предстоящего телефонного разговора между лидерами РФ и США, Ушаков подчеркнул, что Россия «цепляется за все» для скорейшего мирного урегулирования конфликта. Несмотря на масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье после объявления Украины о готовности к 30-дневному прекращению огня, российская сторона не теряет надежды на прекращение огня.