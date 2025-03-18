Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня с Украиной
Россия не теряет надежды на прекращение огня с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Говоря о своих ожиданиях от предстоящего телефонного разговора между лидерами РФ и США, Ушаков подчеркнул, что Россия «цепляется за все» для скорейшего мирного урегулирования конфликта. Несмотря на масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье после объявления Украины о готовности к 30-дневному прекращению огня, российская сторона не теряет надежды на прекращение огня.
Помощник президента РФ также отметил, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока состоялся только один телефонный разговор 12 февраля. Он уточнил, что после визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москву, у президентов не было никаких контактов.
11 марта, после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, стало известно, что Киев дал согласие на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом.