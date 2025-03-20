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Корабли России и Пакистана провели совместные учения в Аравийском море

Ведомости

Отряд кораблей Военно-морского флота России провел совместное учение с Военно-морскими силами Пакистана в Аравийском море. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

С российской стороны в учениях типа PASSEX (passing exercise, тренировка по прохождению) «Аравийский Муссон» приняли участие корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота. После выхода из порта Карачи корабли сформировали совместный отряд с пакистанским фрегатом «Шах-Джахан» и корветом «Табук».

Во время учений российские и пакистанские корабли отработали задачи тактического маневрирования и отразили условные атаки безэкипажных катеров «противника». После экипажи провели учение по противовоздушной обороны, в ходе которых истребители Пакистана и патрульные самолеты имитировали пуски противокорабельных ракет. Учение завершилось после освобождения условно захваченного террористами судна, роль которого выполнял танкер «Печенга».

В октябре 2024 г. Минобороны России сообщило о начале российско-пакистанских учений «Дружба-2024» в Пакистане. В ходе тактических учений военные двух стран отработали взаимодействие в рамках задач, связанных с уничтожением незаконных вооруженных формирований и ведением разведывательно-поисковых и засадных действий. Совместные российско-пакистанские учения «Дружба» проводятся с 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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