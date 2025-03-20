Корабли России и Пакистана провели совместные учения в Аравийском море

В октябре 2024 г. Минобороны России сообщило о начале российско-пакистанских учений «Дружба-2024» в Пакистане. В ходе тактических учений военные двух стран отработали взаимодействие в рамках задач, связанных с уничтожением незаконных вооруженных формирований и ведением разведывательно-поисковых и засадных действий. Совместные российско-пакистанские учения «Дружба» проводятся с 2016 г.