Корабли России и Пакистана провели совместные учения в Аравийском море
Отряд кораблей Военно-морского флота России провел совместное учение с Военно-морскими силами Пакистана в Аравийском море. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
С российской стороны в учениях типа PASSEX (passing exercise, тренировка по прохождению) «Аравийский Муссон» приняли участие корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота. После выхода из порта Карачи корабли сформировали совместный отряд с пакистанским фрегатом «Шах-Джахан» и корветом «Табук».
Во время учений российские и пакистанские корабли отработали задачи тактического маневрирования и отразили условные атаки безэкипажных катеров «противника». После экипажи провели учение по противовоздушной обороны, в ходе которых истребители Пакистана и патрульные самолеты имитировали пуски противокорабельных ракет. Учение завершилось после освобождения условно захваченного террористами судна, роль которого выполнял танкер «Печенга».
В октябре 2024 г. Минобороны России сообщило о начале российско-пакистанских учений «Дружба-2024» в Пакистане. В ходе тактических учений военные двух стран отработали взаимодействие в рамках задач, связанных с уничтожением незаконных вооруженных формирований и ведением разведывательно-поисковых и засадных действий. Совместные российско-пакистанские учения «Дружба» проводятся с 2016 г.