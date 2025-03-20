Трамп: с Россией стоит иметь дело из-за большой территории
Россия обладает самой большой территорией, с ней следует иметь дело, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью порталу Breibart.
«Мы должны иметь дело с Россией. У них самый большой участок земли, намного больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», – сказал он.
19 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Трамп поручил администрации, руководству госдепартамента, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией. Заявление прозвучало после второго телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
18 марта президенты РФ и США обсудили, в частности, меры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта является прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Киеву. Трамп предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
После переговоров Белый дом выпустил заявление, в котором сообщалось, что лидеры обсудили перспективы развития отношений между США и Россией, подчеркнув, что их улучшение может привести к значительным возможностям для обеих стран. Отмечается, что укрепление двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта откроет путь к масштабным экономическим соглашениям и усилению глобальной стабильности.