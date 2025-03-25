Песков не стал уточнять, какие страны могут привлечь к переговорам России и США
В будущие переговоры между Россией и США могут быть вовлечены некоторые государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков не уточнил, какие именно страны могут принять участие в будущих переговорах РФ и США.
Ранее один из участников переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде 24 марта глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с ТАСС сообщил о возможном участии международного сообщества в будущих переговорах РФ и США.
Переговоры России и США в Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону представляли Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.