Песков не стал уточнять, какие страны могут привлечь к переговорам России и США

Переговоры России и США в Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Российскую сторону представляли Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа. По данным иностранных СМИ, в состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.