Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета «Роскосмоса»
Президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Александра Дюмина членом наблюдательного совета «Роскосмоса». Указ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.
Дюмин станет представителем президента России в совете госкорпорации.
Полномочия члена наблюдательного совета, специального представителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина, согласно указу, прекращаются.
Указ вступает в силу 26 марта, со дня его подписания.
С начала 2025 г. произошел ряд кадровых перестановок в структурах «Роскосмоса». 20 марта новым статс-секретарем – заместителем гендиректора корпорации стала Алена Руденко. Гендиректором ЦНИИмаша стал Василий Титов, который до этого был заместителем гендиректора института.
25 февраля «Роскосмос» сообщил об уходе двух заместителей генерального директора – статс-секретаря – заместителя гендиректора Ольги Вилковой и замгендиректора по развитию промышленности Арсения Брыкина.
6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На его место пришел Дмитрий Баканов, занимавший должность заместителя министра транспорта.