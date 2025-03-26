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Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета «‎Роскосмоса»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Александра Дюмина членом наблюдательного совета «‎Роскосмоса». Указ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.

Дюмин станет представителем президента России в совете госкорпорации.

Полномочия члена наблюдательного совета, специального представителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина, согласно указу, прекращаются.

Указ вступает в силу 26 марта, со дня его подписания.

С начала 2025 г. произошел ряд кадровых перестановок в структурах «‎Роскосмоса». 20 марта новым статс-секретарем – заместителем гендиректора корпорации стала Алена Руденко. Гендиректором ЦНИИмаша стал Василий Титов, который до этого был заместителем гендиректора института.

25 февраля «‎Роскосмос» сообщил об уходе двух заместителей генерального директора – статс-секретаря – заместителя гендиректора Ольги Вилковой и замгендиректора по развитию промышленности Арсения Брыкина.

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На его место пришел Дмитрий Баканов, занимавший должность заместителя министра транспорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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