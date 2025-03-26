Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета «‎Роскосмоса»

С начала 2025 г. произошел ряд кадровых перестановок в структурах «‎Роскосмоса». 20 марта новым статс-секретарем – заместителем гендиректора корпорации стала Алена Руденко. Гендиректором ЦНИИмаша стал Василий Титов, который до этого был заместителем гендиректора института.