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Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Ведомости

Европейский союз (ЕС) расширил санкции, направленные против Белоруссии, включив в список 25 физических лиц и семь компаний, соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС. 

В документе говорится, что меры были приняты якобы в связи с ситуацией в Белоруссии и с тем, что страна оказывает поддержку России в проведении спецоперации на Украине. В список попали, в частности, сотрудники Центральной избирательной комиссии, судьи и предприниматели. 

Западные страны начали вводить санкции против России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 29 июня 2024 г. Евросоюз принял новый пакет санкций против Минска, аналогичный ограничениям, ранее введенным в отношении РФ. Отмечалось, что меры направлены на то, «чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками».

В сентябре 2024 г. министр иностранных дел республики Максим Рыженков заявил, что Белоруссия в ответ на санкции намерена защищать свои интересы в международных судах и укреплять единство по линии различных международных организаций, куда входит Минск. Второй путь ответа на ограничения, по словам Рыженкова, заключается в укреплении единства по линии различных международных организаций – ШОС, БРИКС, ЕАЭС и СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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