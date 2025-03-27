Евросоюз расширил санкции против Белоруссии
Европейский союз (ЕС) расширил санкции, направленные против Белоруссии, включив в список 25 физических лиц и семь компаний, соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.
В документе говорится, что меры были приняты якобы в связи с ситуацией в Белоруссии и с тем, что страна оказывает поддержку России в проведении спецоперации на Украине. В список попали, в частности, сотрудники Центральной избирательной комиссии, судьи и предприниматели.
Западные страны начали вводить санкции против России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 29 июня 2024 г. Евросоюз принял новый пакет санкций против Минска, аналогичный ограничениям, ранее введенным в отношении РФ. Отмечалось, что меры направлены на то, «чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками».
В сентябре 2024 г. министр иностранных дел республики Максим Рыженков заявил, что Белоруссия в ответ на санкции намерена защищать свои интересы в международных судах и укреплять единство по линии различных международных организаций, куда входит Минск. Второй путь ответа на ограничения, по словам Рыженкова, заключается в укреплении единства по линии различных международных организаций – ШОС, БРИКС, ЕАЭС и СНГ.