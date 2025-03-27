Глава ЮНЕСКО Азуле осудила убийство российских журналистов в ЛНР
Глава ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР. Ее слова приводят «РИА Новости».
Она призвала к «прозрачному расследованию» преступления и повторила призыв о необходимости соблюдения международного гуманитарного права.
26 марта в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Съемочная группа канала подорвалась на украинской мине.
24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.
26 марта в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.