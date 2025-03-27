Глава ЮНЕСКО Азуле осудила убийство российских журналистов в ЛНР

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР. Ее слова приводят «РИА Новости».



Она призвала к «прозрачному расследованию» преступления и повторила призыв о необходимости соблюдения международного гуманитарного права.