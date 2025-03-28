Мелони согласилась с позицией вице-президента США Вэнса по Европе

15 марта Вэнс заявил, что неспособность европейских стран контролировать свои границы может стать для Европы «цивилизационным самоубийством». Он пояснил, что многие страны Европы «не могут или не хотят» контролировать свои границы, а власти некоторых европейских государств ограничивают свободу слова для своих граждан, даже когда они выступают «против таких вещей, как вторжение на границу».