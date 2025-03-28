Мелони согласилась с позицией вице-президента США Вэнса по Европе
Европа действительно «немного потеряла себя», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Financial Times (FT), комментируя позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса по Европе.
«Я должна сказать, что согласна. Я говорю это уже много лет, Европа немного потеряла себя», – сказала она.
15 марта Вэнс заявил, что неспособность европейских стран контролировать свои границы может стать для Европы «цивилизационным самоубийством». Он пояснил, что многие страны Европы «не могут или не хотят» контролировать свои границы, а власти некоторых европейских государств ограничивают свободу слова для своих граждан, даже когда они выступают «против таких вещей, как вторжение на границу».
Лидер правой партии «Братья Италии» Мелони в феврале также положительно оценила заявление консерватора Вэнса по поводу Европы. На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент заявил, что ЕС отступила от «некоторых из ее самых фундаментальных ценностей», разделяемых с Вашингтоном.
Отношения США и стран ЕС обострились после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа. Его соратники практически открыто показывают пренебрежительное отношение к европейским коллегам, а сам Трамп называл Европу «нахлебниками», поскольку ЕС «ведет себя с нами в торговле просто ужасно».