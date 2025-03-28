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Мелони согласилась с позицией вице-президента США Вэнса по Европе

Ведомости

Европа действительно «немного потеряла себя», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Financial Times (FT), комментируя позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса по Европе.

«Я должна сказать, что согласна. Я говорю это уже много лет, Европа немного потеряла себя», – сказала она.

15 марта Вэнс заявил, что неспособность европейских стран контролировать свои границы может стать для Европы «цивилизационным самоубийством». Он пояснил, что многие страны Европы «не могут или не хотят» контролировать свои границы, а власти некоторых европейских государств ограничивают свободу слова для своих граждан, даже когда они выступают «против таких вещей, как вторжение на границу».

Лидер правой партии «Братья Италии» Мелони в феврале также положительно оценила заявление консерватора Вэнса по поводу Европы. На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент заявил, что ЕС отступила от «некоторых из ее самых фундаментальных ценностей», разделяемых с Вашингтоном.

Отношения США и стран ЕС обострились после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа. Его соратники практически открыто показывают пренебрежительное отношение к европейским коллегам, а сам Трамп называл Европу «нахлебниками», поскольку ЕС «ведет себя с нами в торговле просто ужасно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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