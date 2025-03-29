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Шор назвал арест Гуцул «гвоздем в крышку гроба» правящей партии Молдавии

Молдавский суд отправил главу Гагаузии под стражу на 20 суток
Ведомости

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (PAS), заявил в своем Telegram-канале лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор .

«20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест – гвоздь в крышку пасовского гроба. Ждите», – написал он.

Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед вылетом в Турцию. Политика задержали в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г., сообщал Национальный центр по борьбе с коррупцией республики.

28 марта молдавский суд арестовал главу Гагаузии на 20 суток. Сама Гуцул отвергла все обвинения и настаивала на своей невиновности. За день до ареста через адвокатов она направила официальное обращение к президенту России Владимиру Путину (она встречалась с ним 6 марта 2024 г. на полях Всемирного фестиваля молодежи) и президенту Турции Реджепу Эрдогану с призывом оказать поддержку гагаузской автономии и содействовать ее освобождению. 

Гуцул ранее обвинялась в Молдавии в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд Молдавии признал ее незаконной). По версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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