Шор назвал арест Гуцул «гвоздем в крышку гроба» правящей партии Молдавии

28 марта молдавский суд арестовал главу Гагаузии на 20 суток. Сама Гуцул отвергла все обвинения и настаивала на своей невиновности. За день до ареста через адвокатов она направила официальное обращение к президенту России Владимиру Путину (она встречалась с ним 6 марта 2024 г. на полях Всемирного фестиваля молодежи) и президенту Турции Реджепу Эрдогану с призывом оказать поддержку гагаузской автономии и содействовать ее освобождению.