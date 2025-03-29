Шор назвал арест Гуцул «гвоздем в крышку гроба» правящей партии Молдавии

Шор назвал арест Гуцул «гвоздем в крышку гроба» правящей партии МолдавииМолдавский суд отправил главу Гагаузии под стражу на 20 суток
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (PAS), заявил в своем Telegram-канале лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор .
«20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест – гвоздь в крышку пасовского гроба. Ждите», – написал он.
Вечером 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа перед вылетом в Турцию. Политика задержали в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г., сообщал Национальный центр по борьбе с коррупцией республики.
28 марта молдавский суд арестовал главу Гагаузии на 20 суток. Сама Гуцул отвергла все обвинения и настаивала на своей невиновности. За день до ареста через адвокатов она направила официальное обращение к президенту России Владимиру Путину (она встречалась с ним 6 марта 2024 г. на полях Всемирного фестиваля молодежи) и президенту Турции Реджепу Эрдогану с призывом оказать поддержку гагаузской автономии и содействовать ее освобождению.
Гуцул ранее обвинялась в Молдавии в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» (в июне 2023 г. конституционный суд Молдавии признал ее незаконной). По версии прокуратуры, глава Гагаузии получила средства на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы.