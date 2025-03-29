Минобороны Украины создало управление космической политики
Министерство обороны Украины объявило о создании управления космической политики, которое займется взаимодействием государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны. Оно также будет способствовать формированию космических войск, сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет ТАСС.
По ее словам, Украина планирует к 2030 г. запустить национальные спутники для оборонных нужд, разработать систему оповещения о воздушных угрозах и наладить контроль космического пространства.
Новое управление будет координировать закупку космической техники и услуг, а также объединять институты и специалистов для развития национальной космической программы.