Минобороны Украины создало управление космической политики

Министерство обороны Украины объявило о создании управления космической политики, которое займется взаимодействием государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны. Оно также будет способствовать формированию космических войск, сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет ТАСС.