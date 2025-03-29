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Минобороны Украины создало управление космической политики

Ведомости

Министерство обороны Украины объявило о создании управления космической политики, которое займется взаимодействием государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны. Оно также будет способствовать формированию космических войск, сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет ТАСС.

По ее словам, Украина планирует к 2030 г. запустить национальные спутники для оборонных нужд, разработать систему оповещения о воздушных угрозах и наладить контроль космического пространства.

Новое управление будет координировать закупку космической техники и услуг, а также объединять институты и специалистов для развития национальной космической программы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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