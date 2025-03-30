Сийярто счел удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии

По данным правительства РФ, в 2024 г. по южной ветке нефтепровода «Дружба» было поставлено 4,78 млн т нефти, а в январе – феврале 2025 г. – 956 000 т. Вице-премьер России Александр Новак во время встречи с Сийярто акцентировал внимание на важности надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойности и предсказуемости данных поставок.