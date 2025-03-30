Сийярто счел удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии
Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую республика получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет. Об этом «РИА Новости» заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки», – сказал он.
Сийярто указал, что украинские атаки на нефтепровод «Дружба» и его соединительную инфраструктуру стали «проблемой последних месяцев», из-за них в нескольких случаях в стране в течение нескольких дней были перебои с поставками нефти.
11 марта атака украинского БПЛА на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» остановила поставки в Венгрию, сообщал Сийярто. В тот же день стало известно, что поставки энергоносителей возобновились после устранения повреждений.
По данным правительства РФ, в 2024 г. по южной ветке нефтепровода «Дружба» было поставлено 4,78 млн т нефти, а в январе – феврале 2025 г. – 956 000 т. Вице-премьер России Александр Новак во время встречи с Сийярто акцентировал внимание на важности надежности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойности и предсказуемости данных поставок.