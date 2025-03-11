Атака украинского БПЛА на нефтепровод «Дружба» остановила поставки в Венгрию

Нефтепровод «Дружба» был запущен более 60 лет назад – в октябре 1964 г. Это самая большая в мире нефтепроводная система. Решение о его строительстве было принято в декабре 1958 г. в Праге на сессии стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи. Причиной строительства стало увеличение спроса на нефть в странах, который стало сложно обеспечивать за счет поставок по железным дорогам. Трубы для нефтепровода были изготовлены в Советском Союзе и Польше, а оборудование и арматура – в Чехословакии, ГДР и Венгрии.