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Атака украинского БПЛА на нефтепровод «Дружба» остановила поставки в Венгрию

Ведомости

Атака украинского БПЛА на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» остановила поставки в Венгрию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы венгерского МИДа Петера Сийярто.

Атака, по его словам, произошла ночью. Дипломат рассказал, что сейчас идут ремонтные работы. Российский вице-премьер Александр Новак сообщил политику, что транзит могут возобновить до конца дня.

4 марта сообщалось, что нефть из российского нефтепровода «Дружба» перестала поступать в Чехию. Об этом заявлял министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. Политик уверял, что Чехия готова перейти на альтернативные поставки нефти через итальянский трубопровод TAL+.

Нефтепровод «Дружба» был запущен более 60 лет назад – в октябре 1964 г. Это самая большая в мире нефтепроводная система. Решение о его строительстве было принято в декабре 1958 г. в Праге на сессии стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи. Причиной строительства стало увеличение спроса на нефть в странах, который стало сложно обеспечивать за счет поставок по железным дорогам. Трубы для нефтепровода были изготовлены в Советском Союзе и Польше, а оборудование и арматура – в Чехословакии, ГДР и Венгрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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