Нефть из российского нефтепровода «Дружба» перестала поступать в Чехию

Нефтепровод «Дружба» был введен в эксплуатацию больше 60 лет назад – в октябре 1964 г. Это крупнейшая в мире нефтепроводная система. Решение о строительстве нефтепровода было принято в декабре 1958 г. на сессии стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи в Праге.