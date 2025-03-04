Нефть из российского нефтепровода «Дружба» перестала поступать в Чехию
В Чехию перестала поступать нефть из российского нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает издание Dennik со ссылкой министра промышленности и торговли Лукаша Влчека.
Министр уверил, что в стране нет дефицита сырья для чешских предприятий и домохозяйств. По его словам, в случае, если остановка поставок из «Дружбы» окажется длительной, то Чехия готова перейти на альтернативные поставки нефти через итальянский трубопровод TAL+.
«Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к такой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных резервов», – пояснил Влчек.
Нефтепровод «Дружба» был введен в эксплуатацию больше 60 лет назад – в октябре 1964 г. Это крупнейшая в мире нефтепроводная система. Решение о строительстве нефтепровода было принято в декабре 1958 г. на сессии стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи в Праге.
15 февраля Чехия объявляла о готовности полностью отказаться от российской нефти. Об этом заявлял премьер-министр республики Петр Фиала.