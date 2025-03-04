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Нефть из российского нефтепровода «Дружба» перестала поступать в Чехию

Ведомости

В Чехию перестала поступать нефть из российского нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает издание Dennik со ссылкой министра промышленности и торговли Лукаша Влчека.

Министр уверил, что в стране нет дефицита сырья для чешских предприятий и домохозяйств. По его словам, в случае, если остановка поставок из «Дружбы» окажется длительной, то Чехия готова перейти на альтернативные поставки нефти через итальянский трубопровод TAL+.

«Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к такой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных резервов», – пояснил Влчек.

Нефтепровод «Дружба» был введен в эксплуатацию больше 60 лет назад – в октябре 1964 г. Это крупнейшая в мире нефтепроводная система. Решение о строительстве нефтепровода было принято в декабре 1958 г. на сессии стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи в Праге.

15 февраля Чехия объявляла о готовности полностью отказаться от российской нефти. Об этом заявлял премьер-министр республики Петр Фиала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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