Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ
Поставки нефти в Венгрию из России возобновились после устранения повреждений на нефтепроводе «Дружба», заявил глава дипведомства Петер Сийярто на своей странице в Facebook
По его словам, российский оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского БПЛА. Ранее Сийярто сообщил, что атака произошла ночью с 10 на 11 марта. Российский вице-премьер Александр Новак сообщил политику, что транзит могут возобновить до конца дня.
4 марта сообщалось, что нефть из российского нефтепровода «Дружба» перестала поступать в Чехию. Об этом заявлял министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. Политик уверял, что Чехия готова перейти на альтернативные поставки нефти через итальянский трубопровод TAL+.
Нефтепровод «Дружба» был запущен более 60 лет назад – в октябре 1964 г. Это самая большая в мире нефтепроводная система. Решение о его строительстве было принято в декабре 1958 г. в Праге на сессии стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи. Причиной строительства стало увеличение спроса на нефть в странах, который стало сложно обеспечивать за счет поставок по железным дорогам. Трубы для нефтепровода были изготовлены в Советском Союзе и Польше, а оборудование и арматура – в Чехословакии, ГДР и Венгрии.