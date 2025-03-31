Газета
Телеграм
/ Политика

Защита Гуцул подала апелляцию на решение суда об аресте

Ведомости

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул подали апелляцию в Апелляционный суд на решение о ее аресте. Об этом заявил журналистам прокурор Адриан Скутару, передает ТАСС.

Скутару добавил, что прокуроры добиваются ареста Гуцул по второму уголовному делу. Решение будет вынесено 1 апреля.

«Закон не запрещает нам запросить новый арест. Это необходимо, так как защита уже опротестовала обращение в Апелляционный суд, чтобы оспорить решение о превентивном аресте», – уточнил прокурор.

Глава Гагаузии была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Она собиралась вылететь в Стамбул, где планировала принять участие в Международном журналистском конгрессе. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала ее арестовать. 28 марта Гуцул взяли под стражу на 20 суток.

31 марта глава Гагаузии обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о моральной и политической поддержке. Она призвала американское руководство применить доступные дипломатические средства для предотвращения углубления кризиса и защиты прав жителей автономии.

27 марта Гуцул обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль ознакомился с обращением. В этот же день в Москве перед зданием посольства Молдавии прошел митинг в поддержку главы Гагаузии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных