Защита Гуцул подала апелляцию на решение суда об аресте

Глава Гагаузии была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Она собиралась вылететь в Стамбул, где планировала принять участие в Международном журналистском конгрессе. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала ее арестовать. 28 марта Гуцул взяли под стражу на 20 суток.