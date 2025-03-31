Защита Гуцул подала апелляцию на решение суда об аресте
Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул подали апелляцию в Апелляционный суд на решение о ее аресте. Об этом заявил журналистам прокурор Адриан Скутару, передает ТАСС.
Скутару добавил, что прокуроры добиваются ареста Гуцул по второму уголовному делу. Решение будет вынесено 1 апреля.
«Закон не запрещает нам запросить новый арест. Это необходимо, так как защита уже опротестовала обращение в Апелляционный суд, чтобы оспорить решение о превентивном аресте», – уточнил прокурор.
Глава Гагаузии была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Она собиралась вылететь в Стамбул, где планировала принять участие в Международном журналистском конгрессе. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала ее арестовать. 28 марта Гуцул взяли под стражу на 20 суток.
31 марта глава Гагаузии обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о моральной и политической поддержке. Она призвала американское руководство применить доступные дипломатические средства для предотвращения углубления кризиса и защиты прав жителей автономии.
27 марта Гуцул обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль ознакомился с обращением. В этот же день в Москве перед зданием посольства Молдавии прошел митинг в поддержку главы Гагаузии.