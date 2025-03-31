Гуцул попросила у Трампа моральной и политической поддержки

27 марта в Telegram-канале Гуцул было размещено обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. Документ также был передан через адвокатов политика. В заявлении было указано, что автономия «с надеждой и верой» смотрит на Москву. Днем ранее, 26 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает задержание Гуцул и призывает власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду. 27 марта Песков сообщил, что Кремль ознакомился с обращением Гуцул к Путину. В этот же день в Москве перед зданием посольства Молдавии состоялся митинг в поддержку Гуцул.