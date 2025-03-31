Гуцул попросила у Трампа моральной и политической поддержки

Гуцул попросила у Трампа моральной и политической поддержкиГлава Гагаузии заявила, что в автономии развивается румынский сценарий
Арестованная в Кишиневе глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о моральной и политической поддержке. Обращение было передано через адвокатов главы автономии и опубликовано в ее Telegram-канале.
Гуцул указала, что обращается к американскому президенту «из стен молдавской тюрьмы №13», и назвала Трампа защитником демократических ценностей. По ее словам, на автономию оказывается беспримерное давление со стороны молдавских властей, «которые уничтожают политическую оппозицию, попирают права и ущемляют жителей Гагаузии». Эти действия, как отмечает Гуцул, фактически поощряет Евросоюз.
Глава автономии выразила мнение, что в Гагаузии наблюдается «румынский сценарий», то есть речь идет о незаконном аресте демократически избранного лидера, запугивании, шантаже, терроре и репрессиях.
«Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации, вызванной режимом PAS», – обратилась Гуцул к Трампу.
Глава Гагаузии призвала американское руководство применить все доступные дипломатические средства для предотвращения углубления кризиса и защиты прав жителей автономии. Согласно ее обращению, жесткая позиция администрации Трампа важна как никогда в это время, когда демократические принципы Молдавии грубо попираются. Гуцул считает, что если не будут приняты меры со стороны международного сообщества, «Кишинев воспримет это как разрешение на дальнейшие репрессии».
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, когда она пыталась вылететь в Стамбул на Международный журналистский конгресс. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. 28 марта суд арестовал Гуцул на 20 суток.
Замглавы антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский заявил в эфире TV8, что Гуцул была арестована в связи с ее намерениями покинуть республику. По его словам, данные Службы информации и безопасности (СИБ) страны якобы свидетельствуют о планах главы Гагаузии «уклониться от судебного разбирательства по делу и, возможно, даже от нового уголовного дела, по которому она была задержана».
27 марта в Telegram-канале Гуцул было размещено обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения. Документ также был передан через адвокатов политика. В заявлении было указано, что автономия «с надеждой и верой» смотрит на Москву. Днем ранее, 26 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает задержание Гуцул и призывает власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду. 27 марта Песков сообщил, что Кремль ознакомился с обращением Гуцул к Путину. В этот же день в Москве перед зданием посольства Молдавии состоялся митинг в поддержку Гуцул.