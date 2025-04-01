Глава дипломатии ЕС: НАТО переживет мандат Трампа

12 марта США ввели пошлины в 25% на импорт стали и алюминия из ЕС. Собеседники Bloomberg поясняли, что они затронут поставки товаров из Евросоюза на 28 млрд евро. В тот же день ЕК опубликовала возможный список облагаемых пошлинами товаров США. Он включает агропродукцию, алкогольные напитки, мотоциклы, туалетную бумагу и нижнее белье. В документе больше 90 листов.