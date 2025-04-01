Глава дипломатии ЕС: НАТО переживет мандат Трампа
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что НАТО переживет президентство нынешнего лидера США Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью испанской газете Mundo.
«Я в этом уверена. Это сильный альянс, который жив и процветает», – подчеркнула Каллас.
Она также отметила, что Соединенным Штатам невыгодно начинать торговые войны с союзниками, поскольку в итоге выиграет только Китай.
Администрация президента Трампа планирует со 2 апреля ввести пошлины на импорт из ЕС, которые могут составить 20–25%. По данным Politico, тарифы, вероятно, будут фиксированными и зависеть от уровня торговых барьеров, установленных ЕС в отношении американской продукции.
12 марта США ввели пошлины в 25% на импорт стали и алюминия из ЕС. Собеседники Bloomberg поясняли, что они затронут поставки товаров из Евросоюза на 28 млрд евро. В тот же день ЕК опубликовала возможный список облагаемых пошлинами товаров США. Он включает агропродукцию, алкогольные напитки, мотоциклы, туалетную бумагу и нижнее белье. В документе больше 90 листов.