Politico: пошлины США на импорт из Евросоюза могут достигнуть 20-25%
Пошлины США на импорт из стран Европейского союза (ЕС), которые администрация президента Дональда Трампа планирует ввести 2 апреля, могут достигнуть 20-25%, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Собеседники издания рассказали, что данные пошлины, возможно, будут взиматься в виде фиксированного процента, который будет рассчитываться исходя из торговых барьеров, установленных странами ЕС для американского экспорта.
2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Он пояснил, что такое решение было принято на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.
Позже Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем он подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
11 марта Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что он поручил повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады в США, с 25 до 50%. Решение вступит в силу с 12 марта. Трамп не исключил повышения и других сборов.