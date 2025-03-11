Трамп поручил повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады
Американский президент Дональд Трамп поручил повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады в США, с 25% до 50%. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети TruthSocial.
Решение вступит в силу с 12 марта. Трамп не исключил повышения и других сборов.
Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков», 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.
Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем он подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
При этом 7 марта Трамп объявил, что введет ответные пошлины на канадские молочные продукты и пиломатериалы, если Оттава не снизит свои пошлины на американские товары. Министр финансов Канады Доминик Леблан в соцсети X сообщил, что страна не будет вводить вторую волну тарифов на товары из США до 2 апреля.