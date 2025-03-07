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Трамп анонсировал новые пошлины на канадскую молочную продукцию и пиломатериалы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет ответные пошлины на канадские молочные продукты и пиломатериалы, если Оттава не снизит свои пошлины на американские товары.

«Канада годами обдирала нас, устанавливая пошлины на пиломатериалы, а также молочные продукты в размере 250%», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, подчеркнув, что канадские торговые пошлины наносят ущерб американским фермерам.

Трамп заявил, что Вашингтон введет точно такие же пошлины, если Канада не отменит свои.

«Именно это означает принцип взаимности. И мы можем сделать это уже сегодня или подождем до понедельника или вторника, но мы это сделаем. Мы введем такой же тариф», – сказал он.

4 марта начали действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп таким образом пытается добиться от властей этих стран, чтобы они остановили поток наркотиков и нелегальных мигрантов через границы с США. Однако впоследствии Трамп подписал указ, которым отложил начало действия новых торговых пошлин до 2 апреля, послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.

5 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо связался с Трампом для обсуждения торговых пошлин. В тот же день Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введенными США против нее пошлинами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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