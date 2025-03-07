Трамп анонсировал новые пошлины на канадскую молочную продукцию и пиломатериалы

4 марта начали действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп таким образом пытается добиться от властей этих стран, чтобы они остановили поток наркотиков и нелегальных мигрантов через границы с США. Однако впоследствии Трамп подписал указ, которым отложил начало действия новых торговых пошлин до 2 апреля, послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.