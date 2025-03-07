Трамп анонсировал новые пошлины на канадскую молочную продукцию и пиломатериалы
Президент США Дональд Трамп объявил, что введет ответные пошлины на канадские молочные продукты и пиломатериалы, если Оттава не снизит свои пошлины на американские товары.
«Канада годами обдирала нас, устанавливая пошлины на пиломатериалы, а также молочные продукты в размере 250%», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, подчеркнув, что канадские торговые пошлины наносят ущерб американским фермерам.
Трамп заявил, что Вашингтон введет точно такие же пошлины, если Канада не отменит свои.
«Именно это означает принцип взаимности. И мы можем сделать это уже сегодня или подождем до понедельника или вторника, но мы это сделаем. Мы введем такой же тариф», – сказал он.
4 марта начали действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп таким образом пытается добиться от властей этих стран, чтобы они остановили поток наркотиков и нелегальных мигрантов через границы с США. Однако впоследствии Трамп подписал указ, которым отложил начало действия новых торговых пошлин до 2 апреля, послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
5 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо связался с Трампом для обсуждения торговых пошлин. В тот же день Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введенными США против нее пошлинами.