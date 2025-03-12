ЕК опубликовала возможный список облагаемых пошлинами товаров США

12 марта в ЕК сообщили о намерении принять «оперативные и соразмерные меры» в ответ на введение США 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия. Контрмеры ЕК распространятся на товары стоимостью около 18 млрд евро. В заявлении ЕК указано, что цель состоит в том, чтобы общая стоимость мер Европейского союза соответствовала возросшей стоимости торговли, на которую повлияли новые тарифы США.