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ЕК опубликовала возможный список облагаемых пошлинами товаров США

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала список товаров из США, на которые могут быть введены пошлины, сообщает Politico.

По информации издания, список ЕК состоит из 99-и листов. Он, в том числе, включает в себя, агропродукцию, алкогольные напитки и мотоциклы. Кроме того, в списке значатся туалетная бумага и женское нижнее белье.

В сообщении говорится, что введение пошлин на товары из США является ответом ЕК на введенные администрацией американского президента Дональда Трампа 25%-ные пошлины.

12 марта в ЕК сообщили о намерении принять «оперативные и соразмерные меры» в ответ на введение США 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия. Контрмеры ЕК распространятся на товары стоимостью около 18 млрд евро. В заявлении ЕК указано, что цель состоит в том, чтобы общая стоимость мер Европейского союза соответствовала возросшей стоимости торговли, на которую повлияли новые тарифы США.

Введенные Трампом пошлины вступили в силу 12 марта. Собеседники Bloomberg заявляли, что тарифы затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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