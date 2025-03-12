ЕК опубликовала возможный список облагаемых пошлинами товаров США
Еврокомиссия (ЕК) опубликовала список товаров из США, на которые могут быть введены пошлины, сообщает Politico.
По информации издания, список ЕК состоит из 99-и листов. Он, в том числе, включает в себя, агропродукцию, алкогольные напитки и мотоциклы. Кроме того, в списке значатся туалетная бумага и женское нижнее белье.
В сообщении говорится, что введение пошлин на товары из США является ответом ЕК на введенные администрацией американского президента Дональда Трампа 25%-ные пошлины.
12 марта в ЕК сообщили о намерении принять «оперативные и соразмерные меры» в ответ на введение США 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия. Контрмеры ЕК распространятся на товары стоимостью около 18 млрд евро. В заявлении ЕК указано, что цель состоит в том, чтобы общая стоимость мер Европейского союза соответствовала возросшей стоимости торговли, на которую повлияли новые тарифы США.
Введенные Трампом пошлины вступили в силу 12 марта. Собеседники Bloomberg заявляли, что тарифы затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.