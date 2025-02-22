Пошлины Трампа на сталь и алюминий затронут поставки из ЕС на 28 млрд евро
Пошлины на сталь и алюминий, введенные президентом США Дональдом Трампом, затронут поставки товаров из Евросоюза (ЕС) на 28 млрд евро ($29,3 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Экспортные ограничения могут вступить в силу 12 марта. По оценкам собеседников агентства, пошлины затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.
1 февраля Трамп заявил, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его словам, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном. 10 февраля президент США анонсировал планы по введению 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. В тот же день Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отметила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС.
11 февраля Трамп своим указом ввел эти пошлины. Financial Times писала, что Евросоюз намерен ввести запрет на импорт продуктов питания, первоочередными целями ограничений могут стать выращиваемые с использованием пестицидов в США соевые бобы. Мера станет «отголоском двусторонней торговой политики» Трампа.