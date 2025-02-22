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Пошлины Трампа на сталь и алюминий затронут поставки из ЕС на 28 млрд евро

Ведомости

Пошлины на сталь и алюминий, введенные президентом США Дональдом Трампом, затронут поставки товаров из Евросоюза (ЕС) на 28 млрд евро ($29,3 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Экспортные ограничения могут вступить в силу 12 марта. По оценкам собеседников агентства, пошлины затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.

1 февраля Трамп заявил, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его словам, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном. 10 февраля президент США анонсировал планы по введению 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. В тот же день Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отметила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС.

11 февраля Трамп своим указом ввел эти пошлины. Financial Times писала, что Евросоюз намерен ввести запрет на импорт продуктов питания, первоочередными целями ограничений могут стать выращиваемые с использованием пестицидов в США соевые бобы. Мера станет «отголоском двусторонней торговой политики» Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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