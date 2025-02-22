Пошлины Трампа на сталь и алюминий затронут поставки из ЕС на 28 млрд евро

1 февраля Трамп заявил, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его словам, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном. 10 февраля президент США анонсировал планы по введению 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. В тот же день Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отметила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС.