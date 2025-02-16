FT: Евросоюз планирует ограничить импорт продуктов в ответ на действия Трампа
Евросоюз намерен ввести запрет на импорт продуктов питания, первоочередными целями ограничений могут выращиваемые с использованием пестицидов в США соевые бобы, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.
Брюссель хочет заблокировать поставки странам блока сельскохозяйственной продукции, которая содержит запрещенные в ЕС пестициды, говорится в статье. Запрет импорта продуктов, произведенных по другим стандартам, планируется ввести для защиты европейских фермеров, а мера, как отмечается, станет «отголоском двусторонней торговой политики президента США Дональда Трампа».
Три чиновника заявили газете, что Европейская комиссия рассмотрит вопрос введения ограничений на следующей неделе. Первыми целями могут стать стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением запрещенных в ЕС пестицидов. Комиссар по здравоохранению ЕС Оливер Вархели заявил, что пестициды, содержащие канцерогены, мутагены или эндокринные разрушители, не должны попадать в страны блока в импортируемых продуктах питания.
3 февраля президент США анонсировал введение пошлин в отношении товаров из Евросоюза. «То, что сделал Европейский союз, – это ужасно», – отметил американский лидер, имея в виду дисбаланс в двухсторонней торговле. 10 февраля Трамп заявил, что объявит о введении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Он также анонсировал, что 11 или 12 февраля объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другое государство приняло такие меры в отношении США. В этот же день Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором сообщила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза. 11 февраля Трамп ввел пошлину в 25% на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений.