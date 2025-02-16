Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

FT: Евросоюз планирует ограничить импорт продуктов в ответ на действия Трампа

Ведомости

Евросоюз намерен ввести запрет на импорт продуктов питания, первоочередными целями ограничений могут выращиваемые с использованием пестицидов в США соевые бобы, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Брюссель хочет заблокировать поставки странам блока сельскохозяйственной продукции, которая содержит запрещенные в ЕС пестициды, говорится в статье. Запрет импорта продуктов, произведенных по другим стандартам, планируется ввести для защиты европейских фермеров, а мера, как отмечается, станет «отголоском двусторонней торговой политики президента США Дональда Трампа». 

Три чиновника заявили газете, что Европейская комиссия рассмотрит вопрос введения ограничений на следующей неделе. Первыми целями могут стать стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы, который выращиваются с применением запрещенных в ЕС пестицидов. Комиссар по здравоохранению ЕС Оливер Вархели заявил, что пестициды, содержащие канцерогены, мутагены или эндокринные разрушители, не должны попадать в страны блока в импортируемых продуктах питания.

3 февраля президент США анонсировал введение пошлин в отношении товаров из Евросоюза. «То, что сделал Европейский союз, – это ужасно», – отметил американский лидер, имея в виду дисбаланс в двухсторонней торговле. 10 февраля Трамп заявил, что объявит о введении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Он также анонсировал, что 11 или 12 февраля объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другое государство приняло такие меры в отношении США. В этот же день Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором сообщила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза. 11 февраля Трамп ввел пошлину в 25% на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных