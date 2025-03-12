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ЕК объявила о контрмерах в ответ на пошлины США

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) приняла «оперативные и соразмерные меры» в ответ на введение США 25%-х пошлин на импорт стали и алюминия. Контрмеры ЕК распространятся на товары стоимостью около 18 млрд евро, говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Цель состоит в том, чтобы общая стоимость мер ЕС соответствовала возросшей стоимости торговли, на которую повлияли новые тарифы США», – указано в заявлении.

По данным ЕК, с 12 марта планируется проведение двухнедельных консультаций «с заинтересованными сторонами в ЕС», которые позволят определить «правильные продукты для включения в новые контрмеры, обеспечив эффективное и соразмерное реагирование, которое сведет к минимуму ущерб для бизнеса и потребителей в ЕС». Отмечается, что закон о введении контрмер вступит в силу в середине апреля.

ЕК заявила, что тарифы США затронут 26 млрд евро экспорта из ЕС – примерно 5% от общего объема экспорта товаров из объединения в США. ЕК заявляет, что, исходя из текущих объемов импорта, это приведет к тому, что американским импортерам придется заплатить до 6 млрд евро дополнительных импортных пошлин.

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий вступили в силу 12 марта. Собеседники Bloomberg заявляли, что тарифы затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.

1 февраля Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза, а 10 февраля  анонсировал планы по введению 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. В тот же день Еврокомиссия заявила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. 11 февраля Трамп подписал соответствующий указ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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