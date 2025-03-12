ЕК объявила о контрмерах в ответ на пошлины США

1 февраля Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза, а 10 февраля анонсировал планы по введению 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. В тот же день Еврокомиссия заявила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. 11 февраля Трамп подписал соответствующий указ.