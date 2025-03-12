ЕК объявила о контрмерах в ответ на пошлины США
Еврокомиссия (ЕК) приняла «оперативные и соразмерные меры» в ответ на введение США 25%-х пошлин на импорт стали и алюминия. Контрмеры ЕК распространятся на товары стоимостью около 18 млрд евро, говорится в заявлении на сайте ЕК.
«Цель состоит в том, чтобы общая стоимость мер ЕС соответствовала возросшей стоимости торговли, на которую повлияли новые тарифы США», – указано в заявлении.
По данным ЕК, с 12 марта планируется проведение двухнедельных консультаций «с заинтересованными сторонами в ЕС», которые позволят определить «правильные продукты для включения в новые контрмеры, обеспечив эффективное и соразмерное реагирование, которое сведет к минимуму ущерб для бизнеса и потребителей в ЕС». Отмечается, что закон о введении контрмер вступит в силу в середине апреля.
ЕК заявила, что тарифы США затронут 26 млрд евро экспорта из ЕС – примерно 5% от общего объема экспорта товаров из объединения в США. ЕК заявляет, что, исходя из текущих объемов импорта, это приведет к тому, что американским импортерам придется заплатить до 6 млрд евро дополнительных импортных пошлин.
Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий вступили в силу 12 марта. Собеседники Bloomberg заявляли, что тарифы затронут в четыре раза больше товаров, чем в 2018 г.
1 февраля Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза, а 10 февраля анонсировал планы по введению 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. В тот же день Еврокомиссия заявила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. 11 февраля Трамп подписал соответствующий указ.