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В Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер

Ведомости

Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства.

«Все команды посольства желают ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии», – говорится в публикации.

Назначение де Ривьера было одобрено Москвой 17 марта. Дипломат получил въездную визу, а теперь прибыл в Россию для исполнения своих обязанностей.

Николя де Ривьер родился 26 сентября 1963 г. в Париже. В 1992–1994 г. работал в министерстве иностранных дел Франции, затем был пресс-консультантом посольства в Гааге до 1997 г. В 1997–2001 г. трудился в дипмиссии в Вашингтоне. В 2014–2019 г. занимал пост генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции. В июле 2019 г. был назначен постоянным представителем Франции при ООН.

Действующим послом России во Франции сейчас является Алексей Мешков. 5 февраля он указывал на опасность глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт. Дипломат рассказывал, что его вызывали в МИД Франции, чтобы объявить демарш из-за гибели на Украине французских «волонтеров». Вот только, по его словам, никаких доказательств того, что погибшие были именно гуманитарными работниками, представлено не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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