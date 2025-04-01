В Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства.
«Все команды посольства желают ему всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии», – говорится в публикации.
Назначение де Ривьера было одобрено Москвой 17 марта. Дипломат получил въездную визу, а теперь прибыл в Россию для исполнения своих обязанностей.
Николя де Ривьер родился 26 сентября 1963 г. в Париже. В 1992–1994 г. работал в министерстве иностранных дел Франции, затем был пресс-консультантом посольства в Гааге до 1997 г. В 1997–2001 г. трудился в дипмиссии в Вашингтоне. В 2014–2019 г. занимал пост генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции. В июле 2019 г. был назначен постоянным представителем Франции при ООН.
Действующим послом России во Франции сейчас является Алексей Мешков. 5 февраля он указывал на опасность глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт. Дипломат рассказывал, что его вызывали в МИД Франции, чтобы объявить демарш из-за гибели на Украине французских «волонтеров». Вот только, по его словам, никаких доказательств того, что погибшие были именно гуманитарными работниками, представлено не было.