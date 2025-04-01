В Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер

Николя де Ривьер родился 26 сентября 1963 г. в Париже. В 1992–1994 г. работал в министерстве иностранных дел Франции, затем был пресс-консультантом посольства в Гааге до 1997 г. В 1997–2001 г. трудился в дипмиссии в Вашингтоне. В 2014–2019 г. занимал пост генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции. В июле 2019 г. был назначен постоянным представителем Франции при ООН.