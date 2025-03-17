Москва одобрила кандидатуру нового посла Франции в РФ

Николя де Ривьер родился в Париже 26 сентября 1963 г. С 1992 по 1994 гг. был сотрудником МИД Франции, работал пресс-консультантом посольства Франции в Гааге до 1997 г., С 1997 по 2001 гг. работал в посольстве в Вашингтоне. Был генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности в МИД Франции с 2014 по 2019 гг. Занял должность постпреда Франции при ООН в июле 2019 г.