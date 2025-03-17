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Москва одобрила кандидатуру нового посла Франции в РФ

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Москва одобрила кандидатуру бывшего постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.

Николя де Ривьер родился в Париже 26 сентября 1963 г. С 1992 по 1994 гг. был сотрудником МИД Франции, работал пресс-консультантом посольства Франции в Гааге до 1997 г., С 1997 по 2001 гг. работал в посольстве в Вашингтоне. Был генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности в МИД Франции с 2014 по 2019 гг. Занял должность постпреда Франции при ООН в июле 2019 г.

В октябре 2022 г. МИД России вызвал посла Франции в России Пьера Леви после ситуации на заседании Совета Безопасности ООН. Тогда постпред Франции Николя де Ривьера, по заявлению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, устроил скандал на заседании СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках», не дав высказаться представителю «Газпрома», в адрес которого прозвучали обвинения. 

Чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции по состоянию на март 2025 г. является Алексей Мешков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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