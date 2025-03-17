Москва одобрила кандидатуру нового посла Франции в РФ
Москва одобрила кандидатуру бывшего постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.
Николя де Ривьер родился в Париже 26 сентября 1963 г. С 1992 по 1994 гг. был сотрудником МИД Франции, работал пресс-консультантом посольства Франции в Гааге до 1997 г., С 1997 по 2001 гг. работал в посольстве в Вашингтоне. Был генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности в МИД Франции с 2014 по 2019 гг. Занял должность постпреда Франции при ООН в июле 2019 г.
В октябре 2022 г. МИД России вызвал посла Франции в России Пьера Леви после ситуации на заседании Совета Безопасности ООН. Тогда постпред Франции Николя де Ривьера, по заявлению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, устроил скандал на заседании СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках», не дав высказаться представителю «Газпрома», в адрес которого прозвучали обвинения.
Чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции по состоянию на март 2025 г. является Алексей Мешков.