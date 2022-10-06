МИД России вызвал посла Франции
Посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что замглавы МИД РФ Александр Грушко озвучил позицию Москвы по поводу поставок военной техники Украине со стороны Франции и других западных стран. В российском МИДе также указали французской стороне на увеличение военной поддержки Киева и возникающие из-за этого угрозы.
«Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине», — говорится в сообщении.
В МИДе также подчеркнули недопустимость срыва французскими представителями заседания Совбеза ООН. Ранее, как рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, постпред Франции Николя де Ривьера устроил скандал на заседании СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках», не дав высказаться представителю «Газпрома», в адрес которого прозвучали обвинения.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Киеву военную поддержку. В начале октября газета Le Monde писала, что Франция собирается поставить Украине от 6 до 12 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Кроме того, 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
При этом российские власти неоднократно критиковали Запад за поставки на Украину вооружений. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. В МИД РФ заявляли, что продолжающиеся поставки вооружения Украине делают США стороной конфликта. В то же время, говорил глава министерства Сергей Лавров, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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