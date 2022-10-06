МИД России вызвал посла Франции

При этом российские власти неоднократно критиковали Запад за поставки на Украину вооружений. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. В МИД РФ заявляли, что продолжающиеся поставки вооружения Украине делают США стороной конфликта. В то же время, говорил глава министерства Сергей Лавров, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.