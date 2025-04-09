Путин проведет встречу с гендиректором АСИ Чупшевой

23 января Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ в формате видеоконференции. Тогда была рассмотрена обновленная стратегия деятельности организации до 2030 г. Президент призвал сконцентрироваться на распространении «лучших практик поддержки материнства и детства», улучшении качества социальной сферы и ее настройки на интересы семьи. Важным направлением Путин назвал помощь социально уязвимым категориям граждан.