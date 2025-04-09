Путин проведет встречу с гендиректором АСИ Чупшевой
Президент РФ Владимир Путин 9 апреля проведет встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков напомнил, что АСИ было создано по задумке и инициативе Путина. В связи с этим президент держит работу агентства под своим контролем.
Ожидается, что Чупшева расскажет о том, как построена работа агентства.
23 января Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ в формате видеоконференции. Тогда была рассмотрена обновленная стратегия деятельности организации до 2030 г. Президент призвал сконцентрироваться на распространении «лучших практик поддержки материнства и детства», улучшении качества социальной сферы и ее настройки на интересы семьи. Важным направлением Путин назвал помощь социально уязвимым категориям граждан.