В Госдуме подготовили законопроект о запрете продажи «автогрязи» и отмычек

В конце ноября 2024 г. правительство России расширило перечень товаров, которые невозможно будет купить по истечении их срока годности, в этом случае касса магазина будет автоматически заблокирована. Мера распространится и на ситуацию, когда в системе «Честный знак» отсутствуют сведения о маркировке товара, и когда надзорные органы запретили его к продаже. С 1 сентября 2025 г. действие системы распространится на продажу ветеринарных препаратов и велосипедов, с 1 октября – безалкогольного пива, красной и черной икры, с 2026 г. – кормов для животных, консервов и растительного масла.