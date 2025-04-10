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В Госдуме подготовили законопроект о запрете продажи «автогрязи» и отмычек

Ведомости

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») подготовил законопроект, запрещающий реализацию товаров для нарушения закона. В частности, речь идет об «автогрязи», кастетах, отмычках и чехлах на банки для маскировки алкоголя, пишет РБК со ссылкой на текст документа.

Проектом предлагает включить в КоАП статью «Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства». Предполагаются штрафы за продажу товаров, которые могут применяться только для нарушения закона. Для граждан сумма штрафа может составить от 1000 до 2000 руб., для должностных лиц – от 2000 до 3000 руб., для юрлиц - от 10 000 до 30 000 руб. Кроме того, предметы правонарушения могут быть конфискованы, указано в проекте. Под действие предлагаемой статьи не попадают товары, продажа которых уже запрещена или ограничена ст. 14.2 КоАП.

В настоящее время, по данным агентства, документ направили на отзыв в правительство. Его планируется внести на рассмотрение после получения отзыва кабмина.

В конце ноября 2024 г. правительство России расширило перечень товаров, которые невозможно будет купить по истечении их срока годности, в этом случае касса магазина будет автоматически заблокирована. Мера распространится и на ситуацию, когда в системе «Честный знак» отсутствуют сведения о маркировке товара, и когда надзорные органы запретили его к продаже. С 1 сентября 2025 г. действие системы распространится на продажу ветеринарных препаратов и велосипедов, с 1 октября – безалкогольного пива, красной и черной икры, с 2026 г. – кормов для животных, консервов и растительного масла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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