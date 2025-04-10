В Госдуме подготовили законопроект о запрете продажи «автогрязи» и отмычек
Проектом предлагает включить в КоАП статью «Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства». Предполагаются штрафы за продажу товаров, которые могут применяться только для нарушения закона. Для граждан сумма штрафа может составить от 1000 до 2000 руб., для должностных лиц – от 2000 до 3000 руб., для юрлиц - от 10 000 до 30 000 руб. Кроме того, предметы правонарушения могут быть конфискованы, указано в проекте. Под действие предлагаемой статьи не попадают товары, продажа которых уже запрещена или ограничена ст. 14.2 КоАП.
В настоящее время, по данным агентства, документ направили на отзыв в правительство. Его планируется внести на рассмотрение после получения отзыва кабмина.
В конце ноября 2024 г. правительство России расширило перечень товаров, которые невозможно будет купить по истечении их срока годности, в этом случае касса магазина будет автоматически заблокирована. Мера распространится и на ситуацию, когда в системе «Честный знак» отсутствуют сведения о маркировке товара, и когда надзорные органы запретили его к продаже. С 1 сентября 2025 г. действие системы распространится на продажу ветеринарных препаратов и велосипедов, с 1 октября – безалкогольного пива, красной и черной икры, с 2026 г. – кормов для животных, консервов и растительного масла.