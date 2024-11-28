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Кабмин расширил перечень запрещенных к продаже просроченных товаров

Ведомости

Правительство России расширило перечень товаров, которые невозможно будет купить по истечении их срока годности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

В указанном случае касса магазина будет автоматически блокироваться. Это также будет происходить в случае, если в системе «Честный знак» нет данных о маркировке товара и когда надзорные органы запретили товар к продаже.

Предполагается, что с 1 сентября 2025 г. действие системы будет распространятся на продажу ветеринарных препаратов и велосипедов, а с 1 октября – безалкогольного пива, красной и черной икры. С 2026 г., согласно документу, перечень пополнится кормами для животных, растительным маслом и консервами.

Кроме того, ТАСС сообщает, что правительство определило порядок эксперимента, в рамках которого будет проверяться достоверность данных о происхождении товаров. Утверждается, что он пройдет с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г. Эксперимент распространяется на товары с маркировкой «Честного знака».

Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. «Честный знак» включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, креслам-коляскам, антисептикам, БАДам, лекарствам и др. С 1 сентября 2024 г. в России также введена обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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