Кабмин расширил перечень запрещенных к продаже просроченных товаров

Кроме того, ТАСС сообщает, что правительство определило порядок эксперимента, в рамках которого будет проверяться достоверность данных о происхождении товаров. Утверждается, что он пройдет с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г. Эксперимент распространяется на товары с маркировкой «Честного знака».