Кабмин расширил перечень запрещенных к продаже просроченных товаров
Правительство России расширило перечень товаров, которые невозможно будет купить по истечении их срока годности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.
В указанном случае касса магазина будет автоматически блокироваться. Это также будет происходить в случае, если в системе «Честный знак» нет данных о маркировке товара и когда надзорные органы запретили товар к продаже.
Предполагается, что с 1 сентября 2025 г. действие системы будет распространятся на продажу ветеринарных препаратов и велосипедов, а с 1 октября – безалкогольного пива, красной и черной икры. С 2026 г., согласно документу, перечень пополнится кормами для животных, растительным маслом и консервами.
Кроме того, ТАСС сообщает, что правительство определило порядок эксперимента, в рамках которого будет проверяться достоверность данных о происхождении товаров. Утверждается, что он пройдет с 1 декабря 2024 г. по 30 июня 2025 г. Эксперимент распространяется на товары с маркировкой «Честного знака».
Государственная система маркировки стартовала в 2019 г. с целью противодействия фальсификату. «Честный знак» включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, товарам легкой промышленности, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, креслам-коляскам, антисептикам, БАДам, лекарствам и др. С 1 сентября 2024 г. в России также введена обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов.