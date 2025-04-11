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После окончания спецоперации Верховная рада изменит законодательство о выборах

Ведомости

После окончания боевых действий на территории Украины Верховная рада поменяет законодательство о выборах в стране. Об этом Reuters сообщил спикер Руслан Стефанчук.

По информации Стефанчука, изменения в законодательстве будут включать определение сроков, правил и процедур проведения выборов. Он подчеркнул, что сотрудники избирательной комиссии и другие эксперты уже работают над этим вопросом, но текст законопроекта еще не готов.

По его словам, пока не принято и решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов. Но, по мнению спикера, их нельзя проводить одновременно.

Помимо этого Стефанчук рассказал, что правительство Украины, скорее всего, продлит режим военного положения в стране до истечения его срока 9 мая.

11 апреля агентство Reuters со ссылкой на Стефанчука сообщало, что на Украине стартовала подготовка к будущим выборам, но процесс находится на начальной стадии.

В конце марта британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники сообщило, что выборы на Украине могут состояться уже этим летом, а самая ранняя возможная дата выпадает на начало июля. Но позже эту информацию опроверг глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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