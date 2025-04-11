После окончания спецоперации Верховная рада изменит законодательство о выборах
После окончания боевых действий на территории Украины Верховная рада поменяет законодательство о выборах в стране. Об этом Reuters сообщил спикер Руслан Стефанчук.
По информации Стефанчука, изменения в законодательстве будут включать определение сроков, правил и процедур проведения выборов. Он подчеркнул, что сотрудники избирательной комиссии и другие эксперты уже работают над этим вопросом, но текст законопроекта еще не готов.
По его словам, пока не принято и решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов. Но, по мнению спикера, их нельзя проводить одновременно.
Помимо этого Стефанчук рассказал, что правительство Украины, скорее всего, продлит режим военного положения в стране до истечения его срока 9 мая.
11 апреля агентство Reuters со ссылкой на Стефанчука сообщало, что на Украине стартовала подготовка к будущим выборам, но процесс находится на начальной стадии.