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/ Политика

Минэкономики Украины: страна подпишет с США меморандум об ископаемых

Ведомости

Украина и США зафиксируют соглашение по полезным ископаемым в меморандуме о намерениях, работа над ним уже завершается. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Командам Украины и США еще предстоит проработать некоторые моменты соглашения, но, по словам Свириденко, его оформление завершится в ближайшее время. Она отметила, что уровень согласования должен быть достаточно высоким.

Вице-премьер также подтвердила, что документ потребует ратификации в Верховной раде.

Как сообщала газета The New York Times 11 апреля, в новой версии сделки США и Украины по полезным ископаемым вновь нет упоминаний гарантий безопасности для Киева. США требуют от Украины возместить военную и финансовую помощь с 2022 г., половину прибыли от разработки природных ресурсов отдавать в контролируемый США фонд, а также 4% годовых. Фонд будет иметь приоритетное право на разработку месторождений и инвестиции в инфраструктуру, пока Киев не вернет всю военную помощь.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры о полезных ископаемых между Украиной и США прошли положительно. 

Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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