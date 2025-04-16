Минэкономики Украины: страна подпишет с США меморандум об ископаемых
Украина и США зафиксируют соглашение по полезным ископаемым в меморандуме о намерениях, работа над ним уже завершается. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко в социальной сети Facebook
Командам Украины и США еще предстоит проработать некоторые моменты соглашения, но, по словам Свириденко, его оформление завершится в ближайшее время. Она отметила, что уровень согласования должен быть достаточно высоким.
Вице-премьер также подтвердила, что документ потребует ратификации в Верховной раде.
Как сообщала газета The New York Times 11 апреля, в новой версии сделки США и Украины по полезным ископаемым вновь нет упоминаний гарантий безопасности для Киева. США требуют от Украины возместить военную и финансовую помощь с 2022 г., половину прибыли от разработки природных ресурсов отдавать в контролируемый США фонд, а также 4% годовых. Фонд будет иметь приоритетное право на разработку месторождений и инвестиции в инфраструктуру, пока Киев не вернет всю военную помощь.
15 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры о полезных ископаемых между Украиной и США прошли положительно.
Украина и США должны были заключить сделку о редкоземельных металлах еще в конце февраля, но визит Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.