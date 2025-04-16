ФСБ России по запросу Сербского агентства безопасности проанализировала события 15 марта в Белграде и пришла к выводу о наличии признаков провокации. Не подтвердилось использование полицией акустических излучателей: тесты показали их неэффективность, а записи не содержат следов манипуляций. Эксперты зафиксировали одновременные действия участников митинга, что может указывать на централизованную координацию. В центре беспорядков находилась группа лиц, имитировавших воздействие спецтехники и применявших пиротехнику перед зданием скорой помощи.