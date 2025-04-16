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/ Политика

Президент Сербии заявил о попытке цветной революции в стране 15 марта

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 15 марта в стране была предпринята попытка цветной революции для захвата власти. Об этом он написал в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он сообщил об этом на фоне публикации официального отчета ФСБ РФ, в котором говорится, что акустические устройства, находящиеся на вооружении полиции Сербии, не применялись во время протестов.

«Я лично буду добиваться и настаивать на привлечении к ответственности всех, кто вводил общественность в заблуждение и лгал о применении звуковой пушки или других видов акустических устройств», – заключил сербский лидер.

ФСБ России по запросу Сербского агентства безопасности проанализировала события 15 марта в Белграде и пришла к выводу о наличии признаков провокации. Не подтвердилось использование полицией акустических излучателей: тесты показали их неэффективность, а записи не содержат следов манипуляций. Эксперты зафиксировали одновременные действия участников митинга, что может указывать на централизованную координацию. В центре беспорядков находилась группа лиц, имитировавших воздействие спецтехники и применявших пиротехнику перед зданием скорой помощи.

15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД Сербии, в ней участвовали порядка 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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