Президент Сербии заявил о попытке цветной революции в стране 15 марта
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 15 марта в стране была предпринята попытка цветной революции для захвата власти. Об этом он написал в Instagram
Он сообщил об этом на фоне публикации официального отчета ФСБ РФ, в котором говорится, что акустические устройства, находящиеся на вооружении полиции Сербии, не применялись во время протестов.
«Я лично буду добиваться и настаивать на привлечении к ответственности всех, кто вводил общественность в заблуждение и лгал о применении звуковой пушки или других видов акустических устройств», – заключил сербский лидер.
ФСБ России по запросу Сербского агентства безопасности проанализировала события 15 марта в Белграде и пришла к выводу о наличии признаков провокации. Не подтвердилось использование полицией акустических излучателей: тесты показали их неэффективность, а записи не содержат следов манипуляций. Эксперты зафиксировали одновременные действия участников митинга, что может указывать на централизованную координацию. В центре беспорядков находилась группа лиц, имитировавших воздействие спецтехники и применявших пиротехнику перед зданием скорой помощи.
15 марта в Белграде прошла самая массовая акция протеста против политики Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД Сербии, в ней участвовали порядка 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.