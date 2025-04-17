МИД России выразил Японии протест из-за планов учебных стрельб вблизи границы

Ранее 17 апреля Япония также заявила протест России в связи с временным запретом на проход иностранных судов в районе Южных Курил. Генсекретарь правительства Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что действия РФ противоречат позиции страны относительно принадлежности Курильских островов. По утверждению Токио, российская сторона с 16 апреля по 1 мая приостановила движение иностранных военных кораблей и гражданских судов в акватории, которую Япония считает своими территориальными водами.