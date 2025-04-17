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/ Политика

МИД России выразил Японии протест из-за планов учебных стрельб вблизи границы

Ведомости

Министерство иностранных дел РФ заявило посольству Японии в Москве решительный протест в связи с планами проведения учебных стрельб на острове Хоккайдо в непосредственной близости от российских границ. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами «Тип-88» с радиусом поражения до 200 км, запланированы на июнь.

В российском МИДе назвали такие намерения Японии «провокационной военной активностью» и «потенциальной угрозой национальной безопасности». В ведомстве полагают, что действия Токио ведут к росту напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах», – говорится в сообщении.

Ранее 17 апреля Япония также заявила протест России в связи с временным запретом на проход иностранных судов в районе Южных Курил. Генсекретарь правительства Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что действия РФ противоречат позиции страны относительно принадлежности Курильских островов. По утверждению Токио, российская сторона с 16 апреля по 1 мая приостановила движение иностранных военных кораблей и гражданских судов в акватории, которую Япония считает своими территориальными водами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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