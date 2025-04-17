МИД России выразил Японии протест из-за планов учебных стрельб вблизи границы
Министерство иностранных дел РФ заявило посольству Японии в Москве решительный протест в связи с планами проведения учебных стрельб на острове Хоккайдо в непосредственной близости от российских границ. Об этом сообщается на сайте МИДа.
Стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами «Тип-88» с радиусом поражения до 200 км, запланированы на июнь.
В российском МИДе назвали такие намерения Японии «провокационной военной активностью» и «потенциальной угрозой национальной безопасности». В ведомстве полагают, что действия Токио ведут к росту напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах», – говорится в сообщении.
Ранее 17 апреля Япония также заявила протест России в связи с временным запретом на проход иностранных судов в районе Южных Курил. Генсекретарь правительства Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что действия РФ противоречат позиции страны относительно принадлежности Курильских островов. По утверждению Токио, российская сторона с 16 апреля по 1 мая приостановила движение иностранных военных кораблей и гражданских судов в акватории, которую Япония считает своими территориальными водами.