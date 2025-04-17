Песков: Россия заинтересована в скорейшем наступлении мира на Ближнем Востоке

17 апреля Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Во время беседы российский глава заметил, что Катар предпринимает серьезные усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта. По его словам, инициативы не были реализованы, а в Палестине продолжают гибнуть мирные люди, что является трагедией сегодняшнего дня. Позиции России и Катара совпадают в том, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть только на основе решения ООН и связано с созданием двух полноценных государств, указал Путин.