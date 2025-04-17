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/ Политика

Песков: Россия заинтересована в скорейшем наступлении мира на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия хочет, чтобы в Ближневосточный регион как можно скорее пришел мир и высоко ценит усилия стран, которые работают в этом направлении, включая усилия Катара. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Катар приложил большие усилия для остановки огня в секторе Газа.

«К сожалению, продолжается гибель мирного населения. Это выражает глубокую озабоченность у российской стороны. Эта озабоченность была также выражена сегодня президентом [России Владимиром] Путиным», – отметил Песков.

17 апреля Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Во время беседы российский глава заметил, что Катар предпринимает серьезные усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта. По его словам, инициативы не были реализованы, а в Палестине продолжают гибнуть мирные люди, что является трагедией сегодняшнего дня. Позиции России и Катара совпадают в том, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть только на основе решения ООН и связано с созданием двух полноценных государств, указал Путин.

18 марта боевые действия между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» возобновились после двухмесячного перемирия. Израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как группировка отказалась внести изменения в условия сделки о прекращении огня.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у радикалов. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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