Песков: Россия заинтересована в скорейшем наступлении мира на Ближнем Востоке
Россия хочет, чтобы в Ближневосточный регион как можно скорее пришел мир и высоко ценит усилия стран, которые работают в этом направлении, включая усилия Катара. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Катар приложил большие усилия для остановки огня в секторе Газа.
«К сожалению, продолжается гибель мирного населения. Это выражает глубокую озабоченность у российской стороны. Эта озабоченность была также выражена сегодня президентом [России Владимиром] Путиным», – отметил Песков.
17 апреля Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Во время беседы российский глава заметил, что Катар предпринимает серьезные усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта. По его словам, инициативы не были реализованы, а в Палестине продолжают гибнуть мирные люди, что является трагедией сегодняшнего дня. Позиции России и Катара совпадают в том, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть только на основе решения ООН и связано с созданием двух полноценных государств, указал Путин.
18 марта боевые действия между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» возобновились после двухмесячного перемирия. Израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как группировка отказалась внести изменения в условия сделки о прекращении огня.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у радикалов. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».