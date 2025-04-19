Госдеп: США не будут тратить год на урегулирование конфликта на Украине
США не намерены возглавлять усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и тратить на это много времени, предупредила европейских союзников официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.
«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», – сказала она (цитата по ТАСС).
Завершению конфликта должны способствовать все стороны, подчеркнула Брюс. Она добавила, что после встречи в Париже США «видят большой энтузиазм» в вопросе перспектив урегулирования.
17 апреля в Париже состоялись переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона, посланника США Стива Уиткоффа и украинских чиновников. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что официальные лица США сообщили на встрече с европейцами о намерении добиться полного прекращения огня на Украине за несколько недель.
18 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры. Axios писал также, что Трамп разочарован ходом переговорного процесса по российско-украинскому конфликту. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что следующий этап мирных переговоров состоится на следующей неделе в Лондоне.