Макрон: следующий этап мирных переговоров по Украине пройдет в Лондоне

«Совершенно ясно, что все мы разделяем одно и то же стремление к миру. С самого начала мы поддерживали предложение президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине как можно скорее. Мы демонстрируем европейскую приверженность и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами», – написал французский президент в посте.