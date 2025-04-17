Макрон: следующий этап мирных переговоров по Украине пройдет в Лондоне
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что следующий этап мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится на следующей неделе в Лондоне. Об этом он написал в соцсети Х.
Макрон также отметил плодотворную работу американских и украинских делегаций и поблагодарил их.
«Совершенно ясно, что все мы разделяем одно и то же стремление к миру. С самого начала мы поддерживали предложение президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине как можно скорее. Мы демонстрируем европейскую приверженность и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами», – написал французский президент в посте.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Париже, проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о проведенных встречах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран.