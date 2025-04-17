Рубио проинформировал Лаврова о своих контактах с украинской делегацией в Париже
Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Париже, проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о проведенных встречах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшегося телефонного разговора политиков.
Как уточнили в ведомстве, обсуждаемые контакты проходили в русле тематики консультаций между Москвой и Вашингтоном, включая недавнюю встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Лавров в ходе беседы подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с США для устранения первопричин украинского кризиса. Стороны договорились поддерживать оперативную связь, в том числе в преддверии запланированных встреч американских и европейских представителей с украинской стороной на следующей неделе.
Ранее днем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты между США и Россией будут продолжаться.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев также оценил важность диалога между Россией и США. Делать прогнозов он не стал, отметив, что «время покажет», продвигается ли диалог в позитивную сторону.