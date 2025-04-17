Рубио проинформировал Лаврова о своих контактах с украинской делегацией в Париже

Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Париже, проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о проведенных встречах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшегося телефонного разговора политиков.