Дмитриев о переговорах с США: диалог идет и развивается
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил важность диалога между Россией и США.
«Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать. Но диалог идет, диалог конструктивный», – сказал Дмитриев.
Но делать прогнозов он не стал, отметив, что «время покажет», продвигается ли диалог в позитивную сторону.
Дмитриев провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа 2 и 3 апреля в Вашингтоне. А 11 апреля состоялись продолжительные переговоры в Санкт-Петербурге между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча длилась 4,5 часа в закрытом формате, участники обсуждали вопросы урегулирования ситуации на Украине. По итогам переговоров Уиткофф сообщил, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.
16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев и Вашингтон проведут консультации в Париже по вопросам урегулирования на Украине.