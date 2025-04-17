Дмитриев о переговорах с США: диалог идет и развивается

Дмитриев провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа 2 и 3 апреля в Вашингтоне. А 11 апреля состоялись продолжительные переговоры в Санкт-Петербурге между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча длилась 4,5 часа в закрытом формате, участники обсуждали вопросы урегулирования ситуации на Украине. По итогам переговоров Уиткофф сообщил, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.